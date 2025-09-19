Президент РФ поблагодарил работников предприятия "Мотовилихинские заводы" за их вклад

ПЕРМЬ, 19 сентября. /ТАСС/. РФ продолжит укреплять свои вооруженные силы, чтобы и в будущем оставаться независимой, суверенной. Об этом заявил президент России Владимир Путин в общении с рабочими предприятия "Мотовилихинские заводы".

"Я хочу вас поблагодарить за то, что сделано, и выразить надежду на то, что мы вместе с вами будем укреплять Вооруженные силы РФ на будущее. Мы будем делать страну независимой, суверенной. Без вашей помощи, без вашей работы это невозможно", - сказал глава государства.