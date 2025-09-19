Путин на заседании ВПК обсудит госпрограмму вооружения до 2036 года

Особое внимание уделят ресурсному обеспечению, отметил президент РФ

ПЕРМЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на заседании с членами Военно-промышленной комиссии (ВПК) обсудит ход работы над государственной программой вооружения с 2027 года по 2036 год.

"Сегодня предметно обсудим, как идет формирование проектов государственной программы вооружения на 2027-2036 годы, а также государственной программы развития обороны промышленного комплекса. Особое внимание уделим их ресурсному обеспечению", - сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что в этом году с ВПК уже была проведена серия совещаний, в ходе которых были рассмотрены приоритеты и параметры развития систем вооружения для армии и флота. "Сегодня продолжим эту работу", - сказал президент.