Путин рассказал о темах заседания ВПК

В конце открытой вступительной части президент РФ вновь вернулся к теме кадровых назначений

ПЕРМЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Заседание Военно-промышленной комиссии (ВПК) будет посвящено нескольким темам, в том числе ходу разработки новой госпрограммы вооружения, а также назначению генеральных конструкторов по созданию вооружения и руководителей приоритетных технологических направлений. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, открывая заседание.

"У нас несколько вопросов. И первый - это назначение генеральных конструкторов по созданию вооружения, военной и специальной техники и руководителей приоритетных технологических направлений. Затем вопрос о ходе разработки новой государственной программы вооружения и ее ресурсном обеспечении и о ходе разработки новой государственной программы развития оборонно-промышленного комплекса и ее ресурсном обеспечении", - сказал глава государства.

В конце открытой вступительной части Путин вновь вернулся к теме кадровых назначений. "Сегодня мы утвердим, как я уже сказал, кандидатов на наделение полномочиями генеральных конструкторов и руководителей приоритетных технологических направлений по созданию вооружения и военной техники. Это специалисты с богатым профессиональным и управленческим опытом. Уверен, что все стоящие перед ними задачи будут реализовываться своевременно и с хорошим результатом и качеством", - добавил президент.

Заседание проходит на площадке предприятия "Мотовилихинские заводы", занимающегося производством передовой ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

День оружейника - профессиональный праздник работников российской оборонной промышленности, отмечается ежегодно 19 сентября.