ПЕРМЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Оборонная продукция, которую производят пермские оружейные заводы, вносит значительный вклад в сферу российской науки и производства. На это указал президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.

"Вся представленная сегодня номенклатура продукции пермских предприятий и их коопераций - это серьезный вклад не только в обороноспособность, но и в укрепление производственного и научного потенциала нашей страны", - сказал глава государства.

Он уточнил, что познакомился с современными разработками в области ствольной, реактивной артиллерии, с различными беспилотными комплексами и другими образцами вооружения и военной техники.

"В продолжение темы авиационного двигателя строения, рассмотренного на недавнем совещании в Самаре, руководством "ОДК-Авиадвигатель" было доложено и продемонстрировано, как идут стендовые испытания перспективных образцов двигателей", - добавил президент.