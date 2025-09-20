Российский "Солнцепек" поразил укрепрайон ВСУ в ДНР с дистанции более 20 км

Весь процесс наведения и уничтожения цели контролировали операторы беспилотников в режиме реального времени

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Центр" нанес удар термобарическими боеприпасами по опорнику ВСУ с дистанции более 20 км на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"После получения координат цели от операторов разведывательных БПЛА расчет оперативно занял огневую позицию и, используя автоматизированную систему управления огнем, выполнил точный залп термобарическими боеприпасами на дистанцию свыше 20 километров. Весь процесс наведения и поражения цели контролировался операторами беспилотников в режиме реального времени. Применение современных реактивных снарядов позволило уничтожить систему полевых укреплений ВСУ вместе с живой силой, создав условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что в ДНР также была уничтожена украинская РСЗО "Град". Разведчики группировки войск "Запад" обнаружили ее, замаскированную в лесу, с дрона. Машина была поражена дроном на оптоволокне одного из расчетов 20-й армии.

Операторы FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили две боевые бронированные машины ВСУ в районе населенного пункта Константиновка. Противник потерял боевую машину "Казак" и бронеавтомобиль американского производства Humvee.