Боец Майкоп: БПЛА "Днепра" уничтожили три расчета дронов ВСУ в Запорожье

По словам военнослужащего, беспилотники бригады работают практически по всем видам целей

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Российские FPV-дроны уничтожили в Запорожской области за короткое время три расчета БПЛА Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил ТАСС оператор FPV-дронов гвардейской артиллерийской бригады в составе группировки войск "Днепр" с позывным Майкоп.

"По расчетам БПЛА мы сейчас начали активно работать, чтобы обезопасить нашу пехоту, подвоз, ротацию, потому что противник на месте не стоит, тоже работает. Мы пытаемся ему мешать, пока у нас все получается успешно. Недавно уничтожили как минимум три расчета БПЛА: один разведывательный и два расчета ударных FPV-дронов", - сказал он.

По его словам, БПЛА бригады работают практически по всем видам целей. "Основная работа, задача нашего подразделения - это подавление и уничтожение артиллерии противника, работа у них в тылу, также работа по пехоте, технике, которая производит ротацию. Также пытаемся вычислить их расчеты ПВО, которые пытаются сбить наши разведывательные "крылья" и тоже берем их в поражение", - рассказал военнослужащий.