20 сентября, 07:30
Военная операция на Украине

Боец Майкоп: БПЛА "Днепра" уничтожили три расчета дронов ВСУ в Запорожье

© Иван Скиртач/ ТАСС
По словам военнослужащего, беспилотники бригады работают практически по всем видам целей

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Российские FPV-дроны уничтожили в Запорожской области за короткое время три расчета БПЛА Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил ТАСС оператор FPV-дронов гвардейской артиллерийской бригады в составе группировки войск "Днепр" с позывным Майкоп.

Читайте такжеВоенная операция на Украине. Онлайн

"По расчетам БПЛА мы сейчас начали активно работать, чтобы обезопасить нашу пехоту, подвоз, ротацию, потому что противник на месте не стоит, тоже работает. Мы пытаемся ему мешать, пока у нас все получается успешно. Недавно уничтожили как минимум три расчета БПЛА: один разведывательный и два расчета ударных FPV-дронов", - сказал он.

По его словам, БПЛА бригады работают практически по всем видам целей. "Основная работа, задача нашего подразделения - это подавление и уничтожение артиллерии противника, работа у них в тылу, также работа по пехоте, технике, которая производит ротацию. Также пытаемся вычислить их расчеты ПВО, которые пытаются сбить наши разведывательные "крылья" и тоже берем их в поражение", - рассказал военнослужащий. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеЗапорожская область