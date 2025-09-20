Начальник Объединенного штаба ОДКБ прокомментировал учения "Рубеж-2025"

Их цели достигнуты, сообщил Андрей Сердюков

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Проведение командно-штабных учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Рубеж-2025" - очередной шаг в развитии Коллективных сил организации, цели учений достигнуты. Об этом заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович, в настоящее время на территории Киргизии "завершилась активная фаза командно-штабного учения с Коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона (КСБР ЦАР) "Рубеж-2025".

"Считаю, что цели учения достигнуты. Проведение данного учения явилось очередным шагом в развитии Коллективных сил ОДКБ. Со всей уверенностью можно заявить, что КСБР ЦАР готовы противостоять современным вызовам и угрозам, что будет способствовать эффективному решению задач, стоящих перед ОДКБ", - сказал Сердюков, чьи слова привел пресс-секретарь Объединенного штаба организации.

По словам Сердюкова, в условиях нарастания конфликтного потенциала в некоторых регионах, непосредственно примыкающих к зоне ответственности ОДКБ, "главными задачами КСБР ЦАР остаются готовность к отражению внешней военной агрессии, к противодействию террористическим вызовам и к своевременному реагированию на угрозы национальной и региональной безопасности". Он напомнил, что в учениях приняли участие контингенты всех государств - членов ОДКБ Центральноазиатского региона: Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

"В целях совершенствования вопросов управления Коллективными силами с командованием КСБР на качественно новом уровне проведены инструкторско-методические занятия и оперативный сбор. Особое внимание уделено слаживанию органов управления в ходе подготовки боевых действий, - подчеркнул Сердюков. - Части и подразделения, выполнявшие практические задачи в сложных условиях горно-пустынной местности и в акватории озера Иссык-Куль, продемонстрировали высокий профессионализм, боевую выучку и слаженность действий. На всех этапах учения учитывался реальный боевой опыт, прежде всего полученный в ходе специальной военной операции, отрабатывались вопросы противовоздушного прикрытия и применения беспилотной авиации".

Сердюков также отметил, что в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особую значимость приобретает сохранение памяти о бессмертном подвиге советского народа, ковавшего общую Победу на всех фронтах.