Надводные корабли и суды обеспечили соблюдение норм и требований безопасности

КАЛИНИНГРАД, 20 сентября. /ТАСС/. Экипаж малого ракетного корабля (МРК) "Ставрополь" Балтийской военно-морской базы в рамках планового выхода в море выполнил артиллерийские стрельбы по морской цели и отразил атаки безэкипажных катеров (БЭК) условного противника, сообщили в пресс-службе Балтфлота.

"Экипаж корабля выполнил практические стрельбы из корабельных артиллерийских комплексов А-190, АК-630М2 по макетам малоразмерным морским мишеням, обозначающих БЭК условного противника. Также в море экипаж корабля флота уничтожил "плавающую мину", условно обнаруженную гидроакустическими средствами корабля", - сказано в сообщении.

В Балтфлоте добавили, что во время проведения артиллерийских стрельб были строго соблюдены все нормы и требования безопасности. Их обеспечение во время выполнения боевых упражнений осуществлялось надводными кораблями и судами обеспечения Балтийского флота.

МРК "Ставрополь" проекта 21631 "Буян-М" предназначен для защиты экономической зоны государства во внутренних морских бассейнах. В арсенал корабля входит артиллерийская установка А-190 калибра 100 миллиметров, зенитная установка АК-630М-2 "Дуэт" с двумя шестиствольными орудиями, пулеметы и зенитные ракеты "Гибка-Р". МРК оборудован установкой вертикального пуска 3С14, которая вмещает восемь ракет "Калибр".

Корабль оснащен современными комплексами управления, радиотехнического вооружения, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, а также противодиверсионным вооружением и переносными зенитно-ракетными комплексами.

Главным оружием МРК проекта 21631 является универсальный корабельный стрелковый комплекс 3С14 на восемь крылатых ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс".