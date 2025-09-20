По словам российского военного, артиллерия играет в этом не последнюю роль, поскольку каждое орудие полка за день может наносить до 50 ударов по противнику

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины огрызаются, как загнанные звери. Такое мнение в комментарии ТАСС высказал артиллерист 1430-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск "Днепр" с позывным Крик.

"Они уже немножечко получили по зубам и понимают, что все уже, скорее всего, кончено. Только вопрос времени, когда они побегут или рассыпятся, рассредоточатся. Но огрызаются, как звери загнанные. У них выбора особо нет: или накинуться, или погибнуть", - сказал Крик.

По его словам, артиллерия играет в этом не последнюю роль, поскольку каждое орудие полка за день может наносить до 50 ударов по противнику.