Перед этим минометную батарею рядового Янковича атаковали дроны противника

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Минометный расчет под руководством гвардии рядового Андрея Янковича успешно уклонялся от атак противника и уничтожил порядка четырех его опорных пунктов. Об этом сообщили в Минобороны России.

Минометная батарея гвардии рядового Янковича оказалась под ударами БПЛА противника. Согласно информации военного ведомства, военнослужащий сохранил самообладание, быстро и точно корректировал огонь миномета, обеспечивая своей работой эффективное подавление огневых точек ВСУ.

Расчет успешно уклонялся от атак и возобновлял выполнение боевой задачи, военнослужащие поразили все назначенные цели, отметили в Минобороны. Благодаря слаженным действиям и умелому руководству Андрея Янковича российские военнослужащие поразили четыре опорных пункта противника, что значительно облегчило продвижение штурмовых групп, говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве рассказали о подвиге гвардии младшего сержанта Александра Злодеева. Он находился на посту воздушного наблюдения радиоэлектронной борьбы, когда получил по радиосвязи информацию об артиллерийском обстреле по району дислокации соседнего подразделения.

Младший сержант Злодеев, осознавая потенциальную угрозу, приказал личному составу скрытно вести наблюдение с воздуха, а сам выдвинулся в соседнее подразделение, чтобы помочь раненым военнослужащим, возглавив небольшую группу. По прибытии на место он организовал оказание первой помощи раненным и их эвакуацию в безопасное место с линии боевого соприкосновения. Организовав эвакуацию раненых, рядовой Злодеев вместе с личным составом вернулся на пост воздушного наблюдения и продолжил боевое дежурство, сообщили в Минобороны.

Его действия спасли жизни трех российских военных.