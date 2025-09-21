Один из бойцов сказал, что для него это высшая оценка, которой он сильно гордится

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин похвалил военнослужащих за созданную машину с антидроновой защитой. Кадры показали в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Спасибо! Вот, собственно, постарались и сделали. У вас получилось! Нет, правда, правда! То, что нужно", - обратился глава государства к военнослужащему в машине во время стратегических учений "Запад-2025" и пожал ему руку.

Военный заявил, что для него это высшая оценка.

"Это - высшая оценка, которую я, наверное, получал за всю свою жизнь и за свою службу. И я этим очень сильно горжусь", - сказал он журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.