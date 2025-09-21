Речь идет о видео, где военные РФ пытаются спасти девушку и ребенка в населенном пункте Шандриголово, отметили в российских силовых структурах

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Украинские пропагандисты в соцсетях публикуют видео, на котором российские бойцы пытаются спасти девушку и ребенка в населенном пункте Шандриголово на краснолиманском направлении, выдавая их за военных ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Ранее в российских силовых структурах рассказали ТАСС о том, что в одном из частных домов украинские солдаты удерживали в заложниках девушку и ребенка. Российские бойцы начали переговоры с военными ВСУ, обещая дать им уйти, если они отпустят заложников. Но когда российский боец пытался отвести выпущенных заложников в сторону, по девушке прилетело два дрона ВСУ, после удара которых она погибла.

"Украинские паблики распространяют видео из села Шандриголово ДНР, на котором российские солдаты пытались вывести из плена украинскую девушку. По классике жанра, украинские ресурсы перевернули ситуацию с ног на голову и заявили, что это именно российский дрон атаковал женщину, а вэсэушники якобы хотели ее спасти", - указал собеседник агентства.