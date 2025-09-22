Российские бойцы вели огонь по противнику как при помощи стрелкового вооружения, так и дронов, отметил военнослужащий

ДОНЕЦК, 22 сентября. /ТАСС/. Российские штурмовики уничтожили несколько групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке войти в Муравку в ДНР, рассказал ТАСС заместитель командира штурмового батальона 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Алексей Кобылкин.

"[Военные ВСУ] прямо по асфальту шли, как парадным маршем. И тогда они поняли, что мы там, потому что ребята отработали по ним. <...> Они шли двоечками, троечками пешими. Несколько групп", - сказал он.

Кобылкин подчеркнул, что огонь по ВСУ велся как при помощи стрелкового вооружения, так и при помощи БПЛА.

В Минобороны России 19 сентября сообщили об освобождении населенного пункта Муравка в ДНР.