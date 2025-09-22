"Гиацинт-С" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на красноармейском направлении

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Расчет самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" Центральной группировки войск уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчет самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" уничтожил в ходе артиллерийского налета пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, замаскированный в лесополосе на красноармейском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Операторы беспилотников, как рассказали в ведомстве, обнаружили пункт управления беспилотниками противника по выносным антеннам и ретрансляторам. В результате плотного и кратковременного обстрела артиллеристы уничтожили пункт управления вместе с операторами БПЛА ВСУ и ретрансляционное оборудование, используемое для увеличения радиуса применения ударных и разведывательных дронов.