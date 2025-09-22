Операторы БПЛА Южной группировки уничтожили личный состав и "Бабу-ягу" ВСУ

Российские бойцы поразили гексакоптер тараном, отметили в Минобороны

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Операторы беспилотников Южной группировки войск уничтожили личный состав ВСУ, пытавшийся провести ротацию, и гексакоптер "Баба-яга" ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе боевых действий на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции операторы FPV-дронов 72-й отдельной мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса Южной группировки войск уничтожили живую силу ВСУ. Противник был уничтожен, пытаясь провести ротацию. Попытка увернуться от удара не удалась. Также ВСУ потеряли тяжелый БПЛА R-18, он был уничтожен в воздухе тараном", - говорится в сообщении.