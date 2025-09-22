Боевую задачу выполнили военнослужащие группировки "Днепр", рассказали в Минобороны

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Операторы беспилотников группировки войск "Днепр" уничтожили колонну ВСУ, сорвав ротацию на передовых позициях в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты БПЛА Новороссийского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" при помощи FPV-дронов атаковали колонну ВСУ и уничтожили бронтранспортер и бронемашину западного производства, а также боевую машину пехоты БМП-2 ВСУ с личным составом, пытавшихся провести ротацию на передовых позициях в Запорожской области", - готовится в сообщении.

В Минобороны пояснили, что первыми ударами дронов колонна техники ВСУ была остановлена, а вторыми и последующими - уничтожена. В результате попаданий противник понес большие потери в живой силе и технике и не смог осуществить ротацию личного состава и доставить боеприпасы, продовольствие и другие материальные средства, добавили в ведомстве.