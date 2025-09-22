Расчет РСЗО "Град" уничтожил замаскированные позиции ВСУ в Сумской области

Скопление противника вскрыли операторы российских дронов, координаты оперативно передали артиллеристам

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Север" уничтожил замаскированные позиции и скопления живой силы ВСУ в Сумской области на дальности более 18 км. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчеты РСЗО "Град" армейского корпуса на данном направлении, прикрывая штурмовые группы группировки войск "Север", при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные позиции и скопления живой силы подразделений ВСУ в лесистой местности на дальности более 18 километров", - сказали в оборонном ведомстве.

Там рассказали, что скопление противника было вскрыто операторами беспилотников в ходе разведывательных мероприятий, а координаты оперативно переданы артиллеристам.

Как рассказал командир расчета с позывным Сап в предоставленном видео, ранее ВСУ дали их машине прозвище "призрачный град". "Было такое мнение. Наша машина дальнобойными снарядами отработала на большое расстояние, километров 40. И противник из-за этого назвал нашу машину "призрачным градом", - поделился военнослужащий.