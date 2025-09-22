Цель поразили бойцы группировки "Восток", сообщили в Минобороны

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Операторы беспилотников Восточной группировки войск уничтожили живую силу ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Операторы беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Восток" уничтожили живую силу ВСУ в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что для нанесения серийных ударов расчеты задействовали квадрокоптеры. Так, с воздуха были выполнены прицельные сбросы боеприпасов по выявленным группам ВСУ.

"В результате противник понес значительные потери, попытки усиления позиций на данном участке сорваны", - отметили в ведомстве.