Бойцы группировки "Днепр" вели огонь как по пехоте, так и по технике противника, отметил оператор FPV-дронов гвардейской артиллерийской бригады

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Расчет БПЛА группировки войск "Днепр" применил около 40 дронов по живой силе и технике Вооруженных сил Украины при отражении атаки в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС оператор FPV-дронов гвардейской артиллерийской бригады в составе группировки войск "Днепр" с позывным Майкоп.

"Мой расчет, находясь на задаче, при интенсивной работе один раз использовал порядка 40 дронов по противнику - по пехоте, по технике. Были активные действия, противник вел попытку прорыва, но у них ничего не получилось, так как работал не только наш расчет", - рассказал военнослужащий.

По его словам, подразделение не экономит БПЛА при выполнении боевых задач. "Дронами нас снабжают очень хорошо, армия нам выдает нужное количество на нужных частотах, на которые не особо воздействует РЭБ. Также нам выдают дроны "Князь Вандал Новгородский", которые себя зарекомендовали на фронте очень хорошо - большой результат, очень много долетов до цели", - добавил он.