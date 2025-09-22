Лидер партии Леонид Слуцкий отметил, что груз собирался по конкретным запросам военнослужащих

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. ЛДПР направила в зону специальной военной операции (СВО) очередную автоколонну с техникой и гуманитарной помощью, в том числе модифицированный внедорожник Porsche Cayenne, адаптированный для боевых условий. Об этом сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.

"У нас тут были споры, кто-то ратовал за другую технику. Мы изучили, какая обладает наибольшей живучестью в современном бою. Смотрим не на цены и не на страну происхождения, а на удобство для выполнения специальных задач. Вот для выполнения таких задач - модифицированный Porsche", - сказал Слуцкий.

По его словам, груз собирался по конкретным запросам военнослужащих. "Мы отправляем и будем отправлять нашим бойцам столько техники, сколько необходимо. Наша техника живет долго. Наверное, потому, что мы вкладываем в это большую частицу нашей души, молитву", - добавил он.

В состав гуманитарной колонны вошли пикапы Foton Tunland G7, включая медицинскую модификацию, автомобили "Лада Нива", УАЗы, грузовики ГАЗ "Садко", мотоциклы, квадроциклы и прочая техника. "Фотоны", по словам Слуцкого, "себя достойно оправдывают". "Разумеется, они должным образом довооруженные. Вся техника, которую мы передаем сегодня, усилена нашими модифицированными РЭБ, нашим фирменным четырехмиллиметровым бронелистом", - подчеркнул он.

Отправка техники началась с Божественной литургии в Донском ставропигиальном мужском монастыре. Слуцкий также передал "слова приветствия и благодарности от президента, верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Владимировича Путина", отметив, что накануне рассказал главе государства о предстоящей отправке техники.

В мероприятии также принимали участие член ЛДПР Павел Захаров, участники СВО, представители духовенства и прихожане Донского ставропигиального мужского монастыря, а также депутаты Госдумы, активисты и сторонники ЛДПР.