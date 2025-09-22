Все призывники во время следования к месту прохождения службы были обеспечены рационами питания, а если дорога занимала более трех суток, то для них было организовано трехразовое питание в вагонах-ресторанах

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. 160 тыс. человек направлены для прохождение военной службы в ходе весеннего призыва, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский.

"Прежде всего подведу итоги предыдущего весеннего призыва. Задание на призыв, установленное указом президента Российской Федерации, выполнено своевременно и в полном объеме. Для прохождения военной службы в вооруженные силы, другие войска и воинские формирования направлены 160 тыс. человек. Для отправки молодого пополнения в воинские части было задействовано свыше 170 рейсов гражданской авиации, 14 рейсов самолетов авиации вооруженных сил и 15 воинских эшелонов. Все призывники на путь следования были обеспечены рационами питания, а если дорога занимала более трех суток, то для них было организовано трехразовое питание в вагонах-ресторанах. Такая практика уже давно сложилась в вооруженных силах и доказала свою эффективность", - сказал Цимлянский в ходе брифинга по итогам проведения весеннего призыва граждан на военную службу и об особенностях комплектования ВС РФ и других войск осенью 2025 года.