Он составляет 12 месяцев

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Срок военной службы по призыву составит 12 месяцев и не изменится, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский.

"Срок военной службы по призыву не изменится и составит 12 месяцев, а отправки призывников со сборных пунктов спланированы с 15 октября 2025 года", - сказал он на брифинге по итогам проведения весеннего 2025 года призыва граждан на военную службу и об особенностях комплектования Вооруженных сил Российской Федерации и других войск осенью 2025 года.