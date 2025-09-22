МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Осенний призыв пройдет с использованием государственной информационной системы "Единый реестр воинского учета", сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский.

"Осенняя призывная кампания будет проводиться с использованием государственной информационной системы "Единый реестр воинского учета". По сути, это база данных граждан Российской Федерации, подлежащих воинскому учету, позволяющая военным комиссариатам содержать сведения воинского учета в актуальном состоянии. В частности, это позволит призывным комиссиям при наличии достаточных сведений в государственной информационной системе отдельные виды отсрочек от призыва на военную службу предоставлять без личной явки призывников", - сказал он на брифинге по итогам проведения весеннего призыва граждан на военную службу и об особенностях комплектования Вооруженных сил Российской Федерации и других войск осенью 2025 года.