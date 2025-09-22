На флотском полигоне Хмелевка военнослужащие выполнили стрельбы из зенитной спаренной установки

КАЛИНИНГРАД, 22 сентября. /ТАСС/. Балтийский флот провел в Калининградской области учения по отражению атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на объекты военной инфраструктуры, сообщила пресс-служба флота.

На территории Калининградской области, где дислоцированы основные силы и средства Балтийского флота, прошли плановые учения с военнослужащими подразделений охраны военных объектов. Их участники отработали действия по отражению нападения беспилотных летательных аппаратов на объекты военной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

На флотском полигоне Хмелевка военнослужащие выполнили стрельбы из зенитной спаренной 25-мм установки ЗУ-23-2 и 12,7-мм крупнокалиберного пулемета "Утес" по мишеням, имитирующих беспилотные летательные аппараты условного противника.

В качестве мишеней были использованы осветительные артиллерийские снаряды, поставленные из 152-мм дивизионной самоходной гаубицы "Акация", уточнили в пресс-службе.

Также бойцы роты охраны военных объектов провели стрельбы из гладкоствольных охотничьих ружей по воздушным мишеням, освоили базовые навыки стендовой стрельбы, поражения мишеней в разных условиях, в том числе и на ходу автомобиля.