Марочко: атака ВСУ на Форос лишена военного смысла

Это военное преступление, отметил эксперт

ЛУГАНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты поселка Форос в Республике Крым лишена какого-либо военного смысла и является военным преступлением. Такое мнение выразил военный эксперт Андрей Марочко.

"С военной точки зрения здесь (в ударе ВСУ по Форосу - прим. ТАСС) вообще от слова совсем нет никакой целесообразности. Это не что иное, как террористические акты, которые проводит военно-преступное руководство Украины на регулярной основе. Они пытаются достать как можно дальше, идут по тыловым районам РФ для того, чтобы запугать мирное население, нанести какой-то экономический ущерб, дискредитировать военно-политическое руководство нашей страны. Естественно, такие удары происходят и по территории новых регионов. <…> По сути, это является военным преступлением. И те, кто отдают такие приказы, кто выполняет такие приказы, безусловно, принесут заслуженное наказание", - сказал он в эфире телеканала ОТР, запись которого разместил в своем Telegram-канале.

В ночь на 22 сентября в поселке Форос, находящемся у границы с Севастополем, в результате удара вражеских БПЛА повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос" и здание школы. 3 человека погибли, еще 16 пострадали. В школе разрушен актовый зал, повреждена библиотека и столовая. В Минобороны России сообщили, что около 19:30 мск 21 сентября в курортной зоне Крыма, где нет военных объектов, ВСУ нанесли удар с помощью БПЛА, снаряженными фугасными боезарядами. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки украинских боевиков на гражданские объекты в Крыму.