В силовых структурах призвали сразу же обращаться к российским правоохранительным органам, чтобы не стать "агентом врага"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Родным российских военных, попавших в плен, не стоит выполнять условия украинской стороны, и в случае связи с ними представителей ВСУ или СБУ нужно сразу обращаться к правоохранительным органам. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Для кого-то это может прозвучать парадоксально, но для спасения жизни и здоровья военнопленного его родные не только не должны выполнять условия украинской стороны, но и, напротив, максимально подробно рассказывать о попытках шантажа врага. Так, если Украина уже опубликовала видео допроса пленного, а у российских спецслужб есть доказательства попыток врага запугать его родных и близких, этот человек становится не только бесполезен для киевского режима, но и, напротив, враг признает его проблемным и пытается в кратчайшие сроки включить военнопленного в списки на обмен", - отметили в силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что если родные военнопленного начинают выполнять условия украинской стороны, то "они автоматически становятся агентами врага, от которых противник пытается добиться максимума".

"После первого перевода денег или совершенного противоправного действия от вас будут требовать все больше и больше. При этом ваш родной человек не будет включаться в обменные списки, так как он будет для противника важным ресурсом", - подчеркнул представитель российского силового ведомства.

Он привел в пример семью российского военнослужащего Василия из города Стерлитамака в Башкирии, которой удалось помочь спасти бойца из украинского плена, вовремя обратившись в МВД России.