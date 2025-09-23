При получении точных координат от операторов разведывательных беспилотников танкисты навели боевую машину на цель и выполнили серию выстрелов 125-мм осколочно-фугасными снарядами

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Центр" уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ на подступах к Красноармейску. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж танка Т-80БВМ 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на красноармейском направлении", - информировали в ведомстве.

Там уточнили, что при получении точных координат от операторов разведывательных беспилотников танкисты навели боевую машину на цель и выполнили серию выстрелов 125-мм осколочно-фугасными снарядами с дистанции около 10 км.

Отмечается, что корректировка огня велась в режиме реального времени при помощи разведывательного беспилотника соединения. Командир подразделения давал поправки танкистам, которые вводили корректуры для очередного выстрела. После успешного уничтожения вражеской цели военнослужащие замаскировали боевую машину и укрылись в специально оборудованном блиндаже.