Также были сбиты два тяжелых гексакоптера типа "Баба-яга", добавил механик-водитель 394-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск "Восток"

ДОНЕЦК, 23 сентября. /ТАСС/. Две "Бабы-яги и два наземных робота ВСУ с пулеметом и гранатометом на борту уничтожены в ходе боев за село Новоивановка Запорожской области. Об этом рассказал ТАСС механик-водитель 394-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск "Восток" с позывным Барабаш.

"У них два робота даже ездили, один с АГС (гранатометом), один с ПКМ (пулеметом). Их наши беспилотники быстро уничтожили", - рассказал стрелок.

Кроме того, в боях за населенный пункт сам Барабаш сбил из пулемета два тяжелых гексакоптера типа "Баба-яга". "Мне удавалось две "Бабы-яги" с ПКМ сбить, бронебойными патронами. Одна была бензиновая, другая - электрическая", - рассказал стрелок.

Он добавил, что сбить электрический гексакоптер оказалось сложнее из-за бронированного корпуса. На борту каждого беспилотника, как уточнил военнослужащий, были прикреплены по две противотанковые мины.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Новоивановка в Запорожской области.