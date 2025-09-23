Киевский режим пытался доставить на позиции живую силу, используя для этих целей бронеавтомобиль

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов Южной группировки войск нанесли удар по ВСУ в ДНР, сорвав ротационные планы противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы FPV-дронов Южной группировки войск сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник пытался доставить на позиции живую силу, используя для этих целей бронеавтомобиль. Расчеты наших ударных беспилотников своевременно вскрыли планы ВСУ и уничтожили технику с личным составом внутри", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что также операторы FPV-дронов уничтожили в этом районе роботизированную платформу противника, на которой ВСУ осуществляли доставку материальных средств для своих подразделений.