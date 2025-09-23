Бойцы "Востока" уничтожили блиндажи ВСУ в Днепропетровской области

В Минобороны также сообщили о поражении силами группировки украинского танка в Запорожской области

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российские артиллеристы группировки войск "Восток" уничтожили блиндажи с личным составом ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Разведчики с воздуха выявили район, в котором противник оборудовал в лесополосах инженерные сооружения для размещения и проживания личного состава. Координаты целей были переданы операторами БПЛА на огневые позиции расчетов ствольной артиллерии. В результате нанесения точных ударов блиндажи, наблюдательные пункты и личный состав украинских националистов были уничтожены", - говорится в сообщении.

© Минобороны России

В ведомстве также сообщили об уничтожении силами группировки танка противника в Запорожской области. "Боевая машина находилась в глубине лесополосы и была тщательно замаскирована. Несмотря на принятые меры, цель была выявлена средствами воздушной разведки. После уточнения координат операторы дронов нанесли серию прицельных ударов. Последовательные попадания беспилотников вызвали детонацию боекомплекта и уничтожили танк", - рассказали в Минобороны.