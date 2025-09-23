23 сентября, 06:32
Военная операция на Украине

ТАСС: офицеры ВСУ попали под удар "Гераней" в Черниговской области

По словам собеседника агентства, российские БПЛА поразили пункт управления руководящего состава 144-й отдельной механизированной бригады

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Расчет беспилотника "Герань-2" нанес удар по пункту управления 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Черниговской области, есть потери среди офицерского состава бригады. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте такжеВоенная операция на Украине. Онлайн

"В Черниговской области расчетами БПЛА "Герань-2" нанесен результативный удар по пункту управления руководящего состава 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Есть потери среди офицерского состава и военной техники", - сказал собеседник агентства. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине