Командование Вооруженных сил Украины частично вывело подразделения мотивированных военных сил специальных операций

ЛУГАНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины провело ротацию у Серебрянки Донецкой Народной Республики и частично вывело подразделения мотивированных военных сил специальных операций (ССО), предположительно, для участия в боях на других участках фронта и стабилизации на них обстановки. Ближе к Серебрянке Киев направил солдат батальона территориальной обороны Украины, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"За истекшую неделю в районе населенного пункта Серебрянка в ДНР вооруженные формирования Украины провели ротационные мероприятия. На позиции зашли дополнительные подразделения батальона территориальной обороны Украины, а на второй и третьей линиях обороны противника фиксируется снижение количества военнослужащих ССО. Предположительно, данный факт может быть связан с переброской более мотивированных украинских боевиков на другие участки, поскольку из-за дефицита личного состава украинское командование все больше прибегает к тактике так называемых пожарных команд", - сказал он, ссылаясь на данные, полученные от разведчиков РФ.

Военный эксперт уточнил, что тактика пожарных команд у ССО ВСУ предусматривает переброску групп быстрого реагирования на проблемные участки фронта для стабилизации обстановки на них.