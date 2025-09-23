ВС РФ "Градом" уничтожили командный пункт бригады "Холодный Яр" в Константиновке

Объекты ВСУ ликвидировали вместе с оборудованием и личным составом

ДОНЕЦК, 23 сентября. /ТАСС/. Расчеты РСЗО "Град" уничтожили в Константиновке в ДНР командный пункт 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" и пункт временной дислокации 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там уточнили, что командный пункт бригады "Холодный Яр" и пункт временной дислокации бригады "Эдельвейс" ВСУ в жилой застройке Константиновки обнаружили расчеты БПЛА в ходе воздушной разведки.

"Координаты целей были незамедлительно переданы расчетам реактивных систем залпового огня большой дальности "Торнадо-С" Южной группировки. В результате огневого поражения объекты ВСУ уничтожены вместе с оборудованием и личным составом", - говорится в сообщении.