Также ударили по цехам производства БПЛА и их хранения

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российские войска нанесли ответный удар за теракт в Форосе Республики Крым по пунктам дислокации осуществлявших подготовку террористической атаки сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников. Также был нанесен удар по цехам производства БПЛА и их хранения, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью в ответ на террористический удар по гражданским объектам на территории населенного пункта Форос <...> Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар по пунктам временной дислокации отряда сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников подразделения "Призраки" ГУР Украины в районах населенных пунктов Татарбунары и Рассейка Одесской области", - заявили в ведомстве.

В Минобороны РФ также отметили, что поражены места хранения беспилотников на аэродроме Школьный в Одесской области, с которого ударные дроны запускали по объектам гражданской инфраструктуры Крыма.

В МО РФ сообщили об ударе по цехам предприятия "Мотор сич" военно-промышленного комплекса Украины, в которых собирали ударные БПЛА, применяемые для ударов по территории России.