МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российские бойцы "Южной" группировки уничтожают формирования ВСУ, окруженные в районе Клебан-Быка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Подразделения "Южной" группировки войск <...> продолжают уничтожение противника, окруженного в районе населенного пункта Клебан-Бык Донецкой Народной Республики", - сказали там.

Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Николайполье, Федоровка, Майское, Иванополье и Константиновка Донецкой Народной Республики.