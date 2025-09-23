ТАСС: ВС РФ практически выбили ВСУ из Кировска на краснолиманском направлении

ВСУ начали беспорядочно отступать, сообщили в российских силовых структурах

ДОНЕЦК, 23 сентября. /ТАСС/. Российские войска практически выбили ВСУ с территории Кировска на краснолиманском направлении. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, украинская группировка отступает.

"Военнослужащие группировки войск "Запад" завершают освобождение населенного пункта Кировск на красно-лиманском напрвлении. Бойцы группировки "Запад" с ходу форсировали реку Черный Жеребец и вклинились в оборону противника. ВСУ начали беспорядочно отступать. В настоящее время завершается зачистка поселка от остатков 63-й омбр ВСУ и 425-го штурмового полка ВСУ", - сообщили в силовых структурах.