МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии на передовой модернизируют беспилотники, заменяя радиоуправление на оптоволоконную связь. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Бойцы "стальной" бригады Росгвардии в полевых условиях переводят радиоуправляемые дроны на оптоволокно. Военнослужащие 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии модернизируют беспилотные летательные аппараты прямо на передовой", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, замена радиоуправления на оптоволоконную связь обеспечивает операторам дронов скоростной обмен данными с аппаратом и устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы, что увеличивает шансы на успешное выполнение боевой задачи.

Так, в полевой лаборатории налажено производство катушек для оптоволокна разной длины. 3D-принтер печатает детали для катушки: колпаки, конусы и стержни - по модели, разработанной военнослужащими соединения. После намотки оптоволокна на катушку происходит его пайка для дальнейшего соединения с воздушным модулем и подключения к наземной станции управления. Затем катушку испытывают на полигоне.

"Дроны на оптоволокне, в отличие от радиоуправляемых беспилотников, способны не только выполнить задачу, не реагируя на вражеские приборы РЭБ, но и уничтожить саму установку РЭБ", - добавили в пресс-службе. По словам оператора БПЛА, один грамотный расчет дрона на оптоволокне может нанести урона больше, чем артиллерия или танк.