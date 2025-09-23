Белоусов поздравил бойцов РФ с освобождением Переездного в ДНР

Министр обороны отметил, что действия бойцов являются образцом выполнения воинского долга, исключительной храбрости и профессионализма

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 88-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Переездное в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.

Глава Минобороны назвал действия военных по освобождению населенного пункта образцом выполнения воинского долга, исключительной храбрости и профессионализма.

В поздравлении он указал на мужество, самоотверженность и героизм личного состава, который увеличил летопись ратных побед в борьбе с противником. "Имена воинов, отдавших жизни в борьбе за национальные интересы и безопасность России, навсегда останутся в памяти народа нашей великой страны как пример безграничной любви к Родине", - указал Белоусов.

Он также выразил благодарность военнослужащим за верность воинскому долгу и присяге. По словам министра обороны, он уверен, что бойцы продолжат с честью выполнять все поставленные задачи, защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.