Штурмовые группы, подразделения разведки, артиллерии, БПЛА и радиоэлектронной борьбы действовали комплексно, указали в оборонном ведомстве

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие применили тактику подземного десанта через инженерные коммуникации в ходе наступательных действий в Купянске, что способствовало их успеху. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе наступательных действий наши штурмовые группы, подразделения разведки, артиллерии, БПЛА и радиоэлектронной борьбы действовали комплексно. Огневое поражение осуществлялось в едином разведывательно-ударном контуре. Успеху также способствовала тактика подземного десанта, действующего через инженерные коммуникации", - сообщили в российском военном ведомстве.