Экипаж также провел тренировку по борьбе с безэкипажными катерами условного противника

КАЛИНИНГРАД, 23 сентября. /ТАСС/. Экипаж малого ракетного корабля (МРК) "Ставрополь" - носителя крылатых ракет "Калибр" из соединения ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы флота в ходе учений выполнил артиллерийские стрельбы по морским целям в акватории Балтики. Об этом сообщила пресс-служба флота.

"В качестве морской мишени при выполнении стрельб был задействован специальный щит, имитирующий боевой корабль условного противника. Стрельба по нему выполнялась из 100 мм и 30-миллиметровых артиллерийских установок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цель была поражена корабельными артиллеристами.

Также экипаж МРК "Ставрополь" провел тренировку по борьбе с безэкипажными катерами условного противника, которые были уничтожены огнем из корабельной артиллерии и крупнокалиберных пулеметов. В качестве мишеней здесь были использованы макеты безэкипажных катеров, как стационарных, так управляемых и буксируемых.

"За время нахождения в море на МРК были проведены корабельные учения и тренировки по постановке радиоэлектронных помех и визуальной маскировке, а также отработаны действия по борьбе за живучесть", - сказали в пресс-службе флота.

О корабле

МРК "Ставрополь" проекта 21631 "Буян-М" предназначен для защиты экономической зоны государства во внутренних морских бассейнах. В арсенал корабля входит артиллерийская установка А-190 калибра 100 миллиметров, зенитная установка АК-630М-2 "Дуэт" с двумя шестиствольными орудиями, пулеметы и зенитные ракеты "Гибка-Р". Корабль оснащен современными комплексами управления, радиотехнического вооружения, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, противодиверсионным вооружением, переносными зенитно-ракетными комплексами.

Главным оружием МРК проекта 21631 является универсальный корабельный стрелковый комплекс 3С14 на восемь крылатых ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс".

В настоящее время в состав Балтийского флота входят четыре корабля проекта 21631 - МРК "Зеленый Дол", "Серпухов", "Град" и "Наро-Фоминск".