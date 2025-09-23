Через населенный пункт проходят пути снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу реки Оскол, подчеркнули в Минобороны

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Пути снабжения группировки ВСУ на восточном берегу Оскола проходят через Купянск, населенный пункт стал ключевым объектом противника для контроля над восточной частью Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Через Купянск проходят пути снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу реки Оскол. В связи с этим он стал для украинского командования ключевым объектом для контроля над восточной частью Харьковской области. Связано это также с выгодным оборонительным положением города. Купянск расположен на обоих берегах реки Оскол. Правая часть находится на возвышенности, что обеспечивает естественные оборонительные преимущества, а река и ее пойма создают дополнительный барьер для наступающих войск", - заявили в ведомстве.