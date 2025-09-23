ВСУ превратили Купянск в мощный укрепрайон

Противник установил огневой контроль над подступами к городу, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Киевский режим превратил Купянск в мощный укрепленный район и установил огневой контроль над подступами к городу. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Как и многие другие крупные города на Харьковщине, киевский режим превратил Купянск в мощный укрепленный район. Украинские войска установили огневой контроль над подступами к городу, включая ключевые дороги и переправы через реку Оскол", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что практически каждое здание представляло из себя хорошо оборудованную в инженерном отношении и защищенную долговременную огневую точку. "Фактически город был превращен в "крепость" с использованием железобетонных сооружений и минных полей", - отметили в Минобороны РФ.