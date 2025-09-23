Кроме того, российские войска смогут ускорить продвижение к Краматорску, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Освобождение города Купянска в Харьковской области ускорит установление контроля над Славянском и Краматорском - ключевыми оборонительными позициями ВСУ в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Наряду с этим взятие Купянска позволит российским войскам осуществлять продвижение в направлении славянско-краматорской агломерации, по стратегически важной дороге, ведущей к северной границе с ДНР. Это ускорит установление контроля над Славянском и Краматорском, которые являются ключевыми оборонительными позициями ВСУ на Донбассе", - сказали там.