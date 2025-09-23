Контроль над городом позволит российской армии развивать наступление вглубь Харьковской области, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Контроль над Купянском позволит российской армии в дальнейшем развивать наступление вглубь Харьковской области, это откроет прямой путь ВС РФ на Волчанск с юга. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Контроль над Купянском позволит в дальнейшем развивать наступление вглубь Харьковской области, включая направления на Изюм и Чугуев. Кроме того, после взятия Купянска откроется прямой путь на Волчанск с юга навстречу наступающим войскам группировки "Север" с севера", - информировали в ведомстве.

