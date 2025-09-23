Украинскую группировку продавливают с юга, указал военный эксперт

ЛУГАНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Российские подразделения, освободив Переездное, готовятся к боям за соседнюю Звановку в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"С освобождением Переездного мы с юга поддавливаем украинскую группировку. В целом, по моей информации, мы не только освободили данный населенный пункт, но и начали подготовительные мероприятия для освобождения населенного пункта Звановка", - сказал он.

Об освобождении Переездного бойцами Южной группировки войск в Минобороны РФ сообщили 23 сентября.