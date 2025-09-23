Марочко: ВС РФ осталось чуть более 6 км до Северска ДНР

Это расстояние постоянно сокращается, заявил военный эксперт

ЛУГАНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Освободив Переездное, бойцам РФ осталось продвинуться до юга Северска в Донецкой Народной Республике чуть более 6 км, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"После освобождения Переездного расстояние до передовых подразделений украинских боевиков, которые находятся на южных рубежах Северска, составляет чуть более 6 км. И это расстояние постоянно сокращается", - сказал он.

Об освобождении Переездного бойцами Южной группировки войск в Минобороны РФ сообщили 23 сентября.