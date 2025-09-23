Это делает их фактически неприкосновенными, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Почти все представители командования штурмовых войск ВСУ находятся под покровительством Службы безопасности Украины, что делает их практически неприкосновенными. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский объявил о создании нового рода войск - штурмовых. Нардеп Марьяна Безуглая раскритиковала командование нового рода войск, назвав командующего Валентина Манько рейдером и бандитом. По ее мнению, созданием штурмовых войск и "мясными штурмами" Сырский хочет прикрыть провалы на фронте.

"Практически все командование штурмовых войск находится под покровительством СБУ, что делает их фактически неприкосновенными. Учитывая это, можно сделать вывод, что цель создания - не просто прикрывать ошибки киевского руководства, а делать это максимально жестко, физически устраняя неугодных либо критикующих командование", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что подразделениями, вошедшими в состав штурмовых войск, таких как 225-й и 425-й отдельные штурмовые полки, "руководят преступники, которых крышует власть".

"Фактически это военизированная ОПГ с четкой иерархией, как на зоне. Внутри подразделений существует четкое разделение на элиту и людей второго сорта, которых кидают на убой в первую очередь. Когда эти люди заканчиваются, командование любого из полка идет в соседнюю бригаду с требованием к командиру прикомандировать личный состав для тех или иных задач", - добавили в силовых структурах.

Собеседник уточнил, что после окончания конфликта структура способна выполнять защитные функции властей.

"Политические оппоненты Владимира Зеленского уже завербовали некоторые подразделения на случай, если власть придется отбивать силой", - отметил он.