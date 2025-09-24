Как рассказал военнослужащий с позывным Каспер, основная задача бойцов - уничтожение блиндажей и укрытий

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников уничтожили автомобильную и бронированную технику ВСУ, которая осуществляла подвоз боеприпасов и материальных средств в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы ударных БПЛА Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения уничтожили автомобильную и бронированную технику ВСУ в Сумской области. <…> Были выведены из строя и уничтожены автомобильная и бронированная техника ВСУ, осуществлявшие подвоз боеприпасов, материальных средств, продовольствия и осуществлявших ротацию личного состава. Первым попаданием техника обездвиживалась, а вторым и последующими FPV-дронами окончательно уничтожалась", - говорится в сообщении.

Как рассказал старший оператор с позывным Каспер, основная задача бойцов - уничтожение блиндажей и укрытий. Кроме того, добавил он, операторы направляют дроны и в тыл ВСУ, чтобы остановить их логистику.