ДОНЕЦК, 24 сентября. /ТАСС/. Польские наемники воевали на стороне ВСУ в селе Березовое Днепропетровской области, рассказал ТАСС военнослужащий штурмового взвода 36-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным Шилка.

"Встречались наемники как раз из Польши", - рассказал он.

Военнослужащий также добавил, что после отступления ВСУ оставили в населенном пункте снайперские винтовки образца НАТО, элементы амуниции и экипировки.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Березовое в Днепропетровской области.