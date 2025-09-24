Для защиты расчетов применяются специальные машины сопровождения с группой противодействия БПЛА.

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Расчет зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" Центральной группировки уничтожил воздушную вражескую цель на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" соединения противовоздушной обороны группировки войск "Центр" организовали воздушное прикрытие передовых подразделений от средств воздушного нападения противника, сбив воздушную аэродинамическую цель на красноармейском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что на боевом дежурстве одновременно задействованы несколько модификаций боевых машин, каждая из которых выполняет свою задачу. Так, например, одни выступают в роли радиолокационного дозора и классифицируют высокоскоростные цели. Данные передаются на другие комплексы, которые осуществляют пуск и перехват объектов.

"Использование разных модификаций зенитных ракетных комплексов позволяет эффективно перекрывать все высотные эшелоны и оперативно реагировать на различные типы угроз. За время проведения спецоперации такие расчеты уже уничтожили сотни вражеских воздушных целей, включая ударные БПЛА Bayraktar, РСЗО HIMARS и современные крылатые ракеты", - добавили в Минобороны.